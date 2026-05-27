Festa della Repubblica le celebrazioni a Napoli | cerimonia in piazza Plebiscito e concerto al San Carlo
In piazza Plebiscito si è svolta una cerimonia ufficiale per l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica, con bandiere e forze dell’ordine schierate in divisa. A seguire, nel teatro San Carlo, si è tenuto un concerto con un’orchestra sinfonica. La giornata ha coinvolto diverse autorità e pubblico, che ha partecipato alle iniziative organizzate lungo tutto il centro cittadino.
Napoli celebra l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica con una giornata di appuntamenti istituzionali e culturali. Le manifestazioni in programma martedì 2 giugno si apriranno alle 10.15 al Mausoleo di Posillipo, dove saranno deposte le corone di alloro in onore dei caduti da parte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Festa della polizia, le celebrazioni del 174° anniversario in piazza Plebiscito a Napoli
Notizie e thread social correlati
Festa della Repubblica 2 Giugno a Napoli: scuole della Campania invitate in Piazza del Plebiscito. Iscrizioni entro il 25 maggioIl 2 giugno a Napoli si terranno le celebrazioni per la Festa della Repubblica, con le scuole della Campania invitate a partecipare in Piazza del...
Festa della Repubblica a Portogruaro, film, cerimonia, concertoA Portogruaro si svolgono diverse iniziative per l’80esimo anniversario della Repubblica Italiana, tra film, cerimonie e concerti.
Temi più discussi: Festa della Repubblica 2026: una serie di iniziative per celebrare 80 anni di vita democratica e repubblicana; Festa della Repubblica, Genova celebra il 2 giugno: ‘I volti della repubblica – 80 anni dal referendum’; 2 Giugno. Milano celebra l'80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana; 2 GIUGNO 2026 – Festa della Repubblica.
Col sindaco in trasferta, la Festa della Repubblica si celebrerà anche a Portoferraio? x.com
CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA Ottant’anni fa nasceva la Repubblica. Ottant’anni fa il Paese scelse la democrazia, la libertà, la dignità della persona. Oggi, come allora, onoriamo quella scelta con un momento di memoria c facebook
Festa della Repubblica in Tropea reddit
Festa della Repubblica, le celebrazioni a Napoli: cerimonia in piazza Plebiscito e concerto al San CarloIl 2 giugno numerose in città le manifestazioni per l’80esimo anniversario della Repubblica. In mattinata la deposizione delle corone al Mausoleo di Posillipo e l’Alzabandiera in piazza del Plebiscito ... napolitoday.it
2 giugno a Napoli, tutti gli eventi per la festa della Repubblica: quando e dove si terrannoMartedì 2 giugno 2026 si terranno anche a Napoli le manifestazioni celebrative dell’80° anniversario della fondazione della Repubblica ... msn.com