Festa della Repubblica le celebrazioni a Napoli | cerimonia in piazza Plebiscito e concerto al San Carlo

Da napolitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In piazza Plebiscito si è svolta una cerimonia ufficiale per l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica, con bandiere e forze dell’ordine schierate in divisa. A seguire, nel teatro San Carlo, si è tenuto un concerto con un’orchestra sinfonica. La giornata ha coinvolto diverse autorità e pubblico, che ha partecipato alle iniziative organizzate lungo tutto il centro cittadino.

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Napoli celebra l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica con una giornata di appuntamenti istituzionali e culturali. Le manifestazioni in programma martedì 2 giugno si apriranno alle 10.15 al Mausoleo di Posillipo, dove saranno deposte le corone di alloro in onore dei caduti da parte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Festa della polizia, le celebrazioni del 174° anniversario in piazza Plebiscito a Napoli

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