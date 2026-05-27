Festa della Repubblica le celebrazioni a Napoli | cerimonia in piazza Plebiscito e concerto al San Carlo

Notizia in breve

In piazza Plebiscito si è svolta una cerimonia ufficiale per l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica, con bandiere e forze dell’ordine schierate in divisa. A seguire, nel teatro San Carlo, si è tenuto un concerto con un’orchestra sinfonica. La giornata ha coinvolto diverse autorità e pubblico, che ha partecipato alle iniziative organizzate lungo tutto il centro cittadino.