Festa della Repubblica | memoria del 1946 e futuro della rappresentanza femminile

Notizia in breve

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, ricordando il referendum del 1946 che portò alla nascita della Repubblica italiana. Quest’anno si è anche parlato della presenza femminile nelle istituzioni, che rimane ancora inferiore alla metà dei rappresentanti totali. La giornata ha incluso eventi e riflessioni sul percorso storico e sulle sfide ancora aperte per una rappresentanza più equilibrata.