Festa della Repubblica | memoria del 1946 e futuro della rappresentanza femminile
Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, ricordando il referendum del 1946 che portò alla nascita della Repubblica italiana. Quest’anno si è anche parlato della presenza femminile nelle istituzioni, che rimane ancora inferiore alla metà dei rappresentanti totali. La giornata ha incluso eventi e riflessioni sul percorso storico e sulle sfide ancora aperte per una rappresentanza più equilibrata.
LaFesta della Repubblicarappresenta una delle ricorrenze più significative nella storia italiana, in quanto celebra la nascita della Repubblica e ilfondamentale referendum del 2 giugno 1946. Questo evento storico non delineò solo un fondamentale passaggio istituzionale, ma anche unmomento cruciale per la democrazia italiana, poichéle donne votarono per la primavolta accanto agli uomini, dando inizio alla loropartecipazione attivanella vita politica del Paese. Oggi questa giornata assume ilvalore di simbolo dell’unità nazionalee dellademocrazia, ma è anche un’occasione perinterrogarcie affrontare una questione ancora attuale: larappresentanza femminile nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La Festa della Repubblica Italiana - 2 giugno | Wevius
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