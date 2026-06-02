Festa della Repubblica l' ultima parata di Briciola | la mascotte dell' Arma dei carabinieri va in pensione

La mascotte dell'Arma dei carabinieri, nota come Briciola, si è ritirata dopo aver partecipato a tutte le parate della Festa della Repubblica dal 2014. La figura, appartenente al Quarto Reggimento a cavallo, ha accompagnato le celebrazioni per quasi dieci anni, diventando simbolo di vicinanza con il pubblico. La sua presenza è stata costante nelle manifestazioni ufficiali, contribuendo a creare un legame tra i militari e la cittadinanza.

È l'ultima parata del due giugno per Briciola, la cagnolina mascotte dei carabinieri del Quarto Reggimento a cavallo. Protagonista della sfilata per la Festa della Repubblica, ha ormai quasi 14 anni ed è prossima alla "pensione". Oggi ha accompagnato i suoi commilitoni lungo la via dei Fori Imperiali per l'ultima volta., Tra squilli di tromba, cavalli in parata e uniformi impeccabili, la sua presenza conquista sempre l'attenzione del pubblico. In questi anni ha sempre partecipato agli appuntamenti istituzionali del Paese, dalla parata del 2 giugno al cambio della guardia al Quirinale, all'accoglienza dei presidenti del Consiglio in visita al Colle. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Briciola va in pensione, l'ultima parata del 2 giugno della cagnolina mascotte dei carabinieri

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