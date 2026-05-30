Festa del 2 giugno Montecitorio si illumina con il Tricolore

Da lopinionista.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, Montecitorio sarà illuminata con il Tricolore. La proiezione avverrà sulla facciata dell’edificio dalle 00:00 alle 6:00 e dalle 18:00 alle 23:59 di martedì 2 giugno. L’evento riguarda la celebrazione nazionale e coinvolge la proiezione del tricolore, visibile sia di notte che di sera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ROMA – In occasione della celebrazione della Festa della Repubblica Italiana, sulla facciata di Montecitorio verrà proiettato il Tricolore dalle ore 00:00 fino all’alba, e dal tramonto alle ore 23:59, di martedì 2 giugno. È quanto si legge in una breve nota diffusa dall’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

festa del 2 giugno montecitorio si illumina con il tricolore
© Lopinionista.it - Festa del 2 giugno, Montecitorio si illumina con il Tricolore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Giornata dell’Unità nazionale, Montecitorio si illumina con il tricoloreOggi la Camera dei Deputati si illumina con il tricolore in occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della...

2 giugno, la città si illumina di tricolore per gli 80 anni della RepubblicaIl 2 giugno, le strade della città si riempiranno di bandiere tricolori in occasione degli 80 anni della Repubblica.

Temi più discussi: Gli 80 anni della Repubblica: il 2 Giugno Mattarella apre Piazza del Quirinale ai cittadini; 2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Roma; Festa della Repubblica; 2 giugno - Festa della Repubblica.

2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a NapoliLa Repubblica Italiana festeggia quest’anno il suo 80esimo anniversario: il referendum a suffragio universale del 2 giugno 1946, indetto per scegliere la forma istituzionale da dare al Paese, sancì la ... tg24.sky.it

Festa del 2 Giugno, dal voto del 46 ad AstroSamantha: le italiane in 8 decenni di foto AnsaROMA Le donne ci sono sempre state, nei nostri testi e nelle nostre fotografie ma spesso come comprimarie di una narrazione che aveva altri protagonisti al centro. La mostra ribalta ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web