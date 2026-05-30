festa del 2 giugno montecitorio si illumina con il tricolore

Notizia in breve

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, Montecitorio sarà illuminata con il Tricolore. La proiezione avverrà sulla facciata dell’edificio dalle 00:00 alle 6:00 e dalle 18:00 alle 23:59 di martedì 2 giugno. L’evento riguarda la celebrazione nazionale e coinvolge la proiezione del tricolore, visibile sia di notte che di sera.