Festa del 2 giugno Montecitorio si illumina con il Tricolore
In occasione della Festa della Repubblica Italiana, Montecitorio sarà illuminata con il Tricolore. La proiezione avverrà sulla facciata dell’edificio dalle 00:00 alle 6:00 e dalle 18:00 alle 23:59 di martedì 2 giugno. L’evento riguarda la celebrazione nazionale e coinvolge la proiezione del tricolore, visibile sia di notte che di sera.
ROMA – In occasione della celebrazione della Festa della Repubblica Italiana, sulla facciata di Montecitorio verrà proiettato il Tricolore dalle ore 00:00 fino all’alba, e dal tramonto alle ore 23:59, di martedì 2 giugno. È quanto si legge in una breve nota diffusa dall’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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