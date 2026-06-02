Festa della Repubblica la Croce Rossa presta soccorso a 15 persone durante la cerimonia
Durante le celebrazioni dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, la Croce Rossa Italiana del comitato di Latina ha fornito assistenza sanitaria a 15 persone. L’intervento si è svolto tra piazza del Popolo e piazza della Libertà, nell’ambito del servizio di supporto alla manifestazione. Nessun dettaglio sulle condizioni dei soccorsi o su eventuali interventi specifici. La presenza della Croce Rossa ha coperto l’intera durata dell’evento, garantendo il pronto intervento in caso di necessità.
In occasione delle celebrazioni dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, la Croce Rossa Italiana – comitato di Latina- ha garantito il servizio di assistenza sanitaria e supporto alla manifestazione svoltasi tra piazza del Popolo e piazza della Libertà, nell'ambito del dispositivo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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