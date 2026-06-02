Festa della Repubblica la Croce Rossa presta soccorso a 15 persone durante la cerimonia

Da latinatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le celebrazioni dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, la Croce Rossa Italiana del comitato di Latina ha fornito assistenza sanitaria a 15 persone. L’intervento si è svolto tra piazza del Popolo e piazza della Libertà, nell’ambito del servizio di supporto alla manifestazione. Nessun dettaglio sulle condizioni dei soccorsi o su eventuali interventi specifici. La presenza della Croce Rossa ha coperto l’intera durata dell’evento, garantendo il pronto intervento in caso di necessità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In occasione delle celebrazioni dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, la Croce Rossa Italiana – comitato di Latina- ha garantito il servizio di assistenza sanitaria e supporto alla manifestazione svoltasi tra piazza del Popolo e piazza della Libertà, nell'ambito del dispositivo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SPECTREMAN alla CORRIDA di Mercoledì 20-11-2024 con AMADEUS e Maestro LEONARDO DE AMICIS - WIDE MEME

Video SPECTREMAN alla CORRIDA di Mercoledì 20-11-2024 con AMADEUS e Maestro LEONARDO DE AMICIS - WIDE MEME

Notizie e thread social correlati

Tor Bella Monaca, Gabriele Galal nuovo Alfiere della Repubblica per il suo impegno con la Croce RossaUn giovane di Tor Bella Monaca è stato nominato Alfiere della Repubblica tra 28 persone che hanno ricevuto il riconoscimento dal presidente Sergio...

La festa della Croce rossa: una serata per raccogliere fondi per un nuovo mezzoDurante l’evento è stato annunciato che i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di un veicolo dedicato al trasporto di persone con...

Temi più discussi: Il messaggio del Presidente Mattarella ai Prefetti in occasione della Festa della Repubblica; 2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Napoli; Festa della Repubblica 2026; Festa della Repubblica Italiana.

festa della repubblica festa della repubblica laFesta della Repubblica: 6 film da vedere il 2 giugnoVi proponiamo 6 film da vedere in occasione della la Festa della Repubblica, pellicole che raccontano il prima e il dopo della Nuova Italia. donnaglamour.it

festa della repubblica festa della repubblica laFesta della Repubblica, il presidente Mattarella depone la corona d'alloro all'Altare della PatriaL’inizio delle celebrazioni per la Festa della Repubblica è la tradzionale deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web