Tor Bella Monaca Gabriele Galal nuovo Alfiere della Repubblica per il suo impegno con la Croce Rossa

Un giovane di Tor Bella Monaca è stato nominato Alfiere della Repubblica tra 28 persone che hanno ricevuto il riconoscimento dal presidente Sergio Mattarella. L’incarico è stato consegnato in occasione di una cerimonia ufficiale, in cui sono stati premiati individui per il loro impegno con la Croce Rossa. La nomina si aggiunge alle testimonianze di dedizione e servizio civico portate avanti dal ragazzo.

C’è anche un giovane ragazzo di Tor Bella Monaca tra i 28 nuovi Alfieri della Repubblica che hanno ricevuto il prestigioso attestato dal presidente, Sergio Mattarella. Si tratta di Gabriele Galal, classe 2007, premiato per il suo impegno come volontario della Croce Rossa.Gabriele Galal nuovo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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