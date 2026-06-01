Festa del 2 giugno la cerimonia in Piazza della Libertà | ecco chi riceverà le onoreficenze
Alle 10 di martedì 2 giugno si svolgerà in Piazza della Libertà la cerimonia per l’80° anniversario della nascita della Repubblica. Durante l’evento saranno consegnate diverse onorificenze a cittadini e figure pubbliche. La giornata ricorda l’anniversario della nascita della Repubblica italiana e prevede una celebrazione ufficiale con la partecipazione di autorità e rappresentanti istituzionali.
Domani (martedì 2 giugno) si celebrerà l'80° anniversario della nascita della Repubblica. Nell'occasione la tradizionale cerimonia si terrà alle ore 10.30, presso Piazza della Libertà a Salerno, con l'auspicio di favorire la più ampia partecipazione all'evento di giovani e famiglie e renderli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Parata della Vittoria 9 giugno 2026 - Piazza Rossa Mosca RU
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