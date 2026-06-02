festa della repubblica il prefetto rende omaggio ai volti del bene comune

In una Piazza Libertà affollata, si è svolto il concerto di Enrico Ruggeri organizzato dalla Prefettura di Avellino, dalla Provincia e dalla Fondazione Sistema Irpinia in occasione della Festa della Repubblica. Presenti cittadini, rappresentanti istituzionali e autorità, che hanno partecipato alla cerimonia. La manifestazione ha incluso un omaggio ai volti del bene comune, senza ulteriori dettagli su interventi o altre attività.

Tempo di lettura: 2 minuti Una Piazza Libertà gremita di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e autorità ha fatto da cornice al concerto di Enrico Ruggeri organizzato dalla Prefettura di Avellino, dalla Provincia e dalla Fondazione Sistema Irpinia in occasione della Festa della Repubblica. Nel suo intervento, il prefetto Rossana Riflesso ha richiamato il valore dell’unità nazionale, sottolineando come la Repubblica rappresenti il luogo in cui esperienze, idee e sensibilità diverse riescono a convergere in un progetto comune. Un messaggio che assume un significato particolare nell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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