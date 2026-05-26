AGI - Il 2 Giugno cambia formato per gli ottant'anni della Repubblica. Meno mondanità, più popolo: viene accantonato, per una volta, il consueto brindisi ai Giardini del Quirinale, e si inaugura il concerto serale dalla Piazza con vista su Roma. Una sfida che vede insieme Presidenza della Repubblica e Rai, come spiegato nel corso della conferenza stampa nella Sala del Bronzino, con il Consigliere per la Stampa e la Comunicazione del Quirinale, Giovanni Grasso, e l'Amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi. A sottolineare l'eccezionalità dell'evento è anche il logo scelto per l' ottantesimo anniversario: un nastro tricolore che, con un volteggio che sembra richiamare il volo delle Frecce, compone le due cifre 80 e incornicia la torretta del Palazzo del Quirinale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Festa del 2 Giugno, Mattarella apre Piazza del Quirinale ai "volti della Repubblica"

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