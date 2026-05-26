Festa del 2 Giugno Mattarella apre Piazza del Quirinale ai volti della Repubblica
Il 2 giugno, in occasione dell'anniversario della Repubblica, la cerimonia si svolge in modo diverso rispetto al passato. La tradizionale festa con brindisi ai Giardini del Quirinale viene sostituita con un concerto serale aperto al pubblico nella piazza di fronte al palazzo. La manifestazione si tiene all'aperto, con la piazza che si apre ai cittadini, lasciando da parte gli eventi più formali e mondani degli anni precedenti.
AGI - Il 2 Giugno cambia formato per gli ottant'anni della Repubblica. Meno mondanità, più popolo: viene accantonato, per una volta, il consueto brindisi ai Giardini del Quirinale, e si inaugura il concerto serale dalla Piazza con vista su Roma. Una sfida che vede insieme Presidenza della Repubblica e Rai, come spiegato nel corso della conferenza stampa nella Sala del Bronzino, con il Consigliere per la Stampa e la Comunicazione del Quirinale, Giovanni Grasso, e l'Amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi. A sottolineare l'eccezionalità dell'evento è anche il logo scelto per l' ottantesimo anniversario: un nastro tricolore che, con un volteggio che sembra richiamare il volo delle Frecce, compone le due cifre 80 e incornicia la torretta del Palazzo del Quirinale. 🔗 Leggi su Agi.it
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