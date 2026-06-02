Sondrio celebra la Repubblica e rende omaggio ai cittadini che fanno grande il territorio

Notizia in breve

A Sondrio, la sala consiliare di Palazzo Muzio ha ospitato le celebrazioni per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno partecipato a un momento di ricordo e omaggio. La cerimonia ha segnato il ricordo della nascita della Repubblica e dei cittadini che contribuiscono alla vita del territorio. La giornata è stata dedicata a celebrare l’unità nazionale e il ruolo della comunità locale.