Sondrio celebra la Repubblica e rende omaggio ai cittadini che fanno grande il territorio

Da sondriotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Sondrio, la sala consiliare di Palazzo Muzio ha ospitato le celebrazioni per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno partecipato a un momento di ricordo e omaggio. La cerimonia ha segnato il ricordo della nascita della Repubblica e dei cittadini che contribuiscono alla vita del territorio. La giornata è stata dedicata a celebrare l’unità nazionale e il ruolo della comunità locale.

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La sala consiliare di Palazzo Muzio ha ospitato oggi a Sondrio le celebrazioni per l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Il maltempo ha infatti costretto a trasferire al chiuso la tradizionale cerimonia del 2 giugno, durante la quale il prefetto di Sondrio, Anna Pavone. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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