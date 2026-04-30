Trentino-Alto Adige | crescono gli abitanti ma crollano le nascite

A fine dicembre 2024, la popolazione della regione Trentino-Alto Adige è aumentata rispetto all'anno precedente, anche se il numero di nascite è diminuito. Il saldo tra nuovi arrivi e partenze ha contribuito alla crescita complessiva, mentre le nascite sono risultate inferiori rispetto agli anni precedenti. La regione continua a vedere un incremento demografico, nonostante il calo delle nascite.

? Cosa sapere Trentino-Alto Adige registra crescita demografica al 31 dicembre 2024 nonostante il calo delle nascite.. I flussi migratori compensano il saldo naturale negativo tra Trento e Bolzano.. Al 31 dicembre 2024, la popolazione del Trentino-Alto Adige registra un incremento numerico complessivo, nonostante il censimento Istat evidenzi in entrambe le province autonome un calo drastico delle nascite che segna nuovi minimi storici. Il quadro demografico regionale mostra una dinamica complessa: se da un lato i flussi migratori riescono a sostenere la crescita dei residenti, dall’altro il saldo naturale è in forte contrazione. In Trentino, infatti, si contano 546.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino-Alto Adige: crescono gli abitanti, ma crollano le nascite Notizie correlate Leggi anche: Sanremo, Trentino Alto-Adige non ha mai vinto Festival ma esulta con 'My Combo' Sport economy, le montagne che fanno impresa: Trentino-Alto Adige protagonistaLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non saranno soltanto un grande evento sportivo, ma un potente acceleratore economico per le aree alpine. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rete mobile, crescono velocità e 5G, restano i divari tra le regioni; Redditi, Trentino ultimo del Nord; Fisco, crescono i redditi dichiarati nel 2025: i dati per categoria; Latte: la produzione di montagna del Trentino Alto Adige. Latte: la produzione di montagna del Trentino Alto AdigeLatte la produzione di montagna del Trentino Alto Adige. In Alto Adige la liquidazione è di 71 cent litro e 82 in Trentino, tra le più alte d’Italia. ilnordestquotidiano.it Banca Trentino Alto Adige, all'assemblea oltre 4mila soci: crescono utili e clientiL'assemblea dei soci della Banca per il Trentino Alto Adige ha approvato il bilancio 2024: un bilancio positivo, con i clienti che superano le 120mila unità e un utile da 96 milioni e mezzo di euro. rainews.it Il bilancio dell'inverno fra Trentino, Alto Adige e Tirolo: nel corso della stagione sono state registrate più di 500 valanghe provocate da persone, contro le 200 dell'anno precedente - facebook.com facebook