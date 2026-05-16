Crisi del lavoro | in Trentino-Alto Adige il 39% delle ricerche è deserta

In Trentino-Alto Adige, il 39% delle ricerche di personale rimane senza esito positivo. Questa percentuale indica che molte aziende faticano a trovare candidati per le proprie posizioni aperte. Tra i settori più colpiti ci sono quelli che richiedono competenze specializzate o manuali, con alcune imprese che rischiano di dover chiudere o ridurre l’attività a causa della mancanza di lavoratori. La situazione è stata segnalata da enti e associazioni di categoria locali.

? Punti chiave Perché il 39% delle ricerche di personale in Trentino fallisce?. Quali settori produttivi rischiano la chiusura per mancanza di candidati?. Come è cambiato il rapporto tra giovani e offerte di lavoro?. Cosa serve per colmare il divario tra scuola e imprese locali?.? In Breve Settori colpiti: costruzioni 39%, legno-mobile 35,2% e servizi multiutility sotto il 35%.. Dati nazionali 2025: 2,7 milioni di assunzioni previste risultano difficili da concretizzare.. Confronto storico: assenza candidati passata dal 9,7% del 2017 al 30,2% attuale.. Altre regioni critiche: Friuli Venezia Giulia 37,4%, Veneto 33,5% ed Emilia Romagna 33%.. Il 39% delle ricerche di personale in Trentino-Alto Adige finisce nel vuoto per l’assenza di candidati, secondo i dati della Cgia che analizzano il rapporto tra Unioncamere e il Ministero del Lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Estate, stagionali in fuga verso il Trentino-Alto Adige. La Rassegna di mercoledì 22 aprile

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