Festa della Repubblica gli alunni dell’Ic Montalto Uffugo protagonisti della cerimonia a Cosenza
Durante la cerimonia della Festa della Repubblica a Cosenza, gli studenti dell’IC Montalto Uffugo hanno partecipato come protagonisti. I ragazzi hanno sfilato in piazza, accompagnati da insegnanti e autorità, e hanno eseguito un inno nazionale. La manifestazione si è svolta con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alle esibizioni e alla lettura di discorsi ufficiali. Nessun dettaglio su interventi o discorsi specifici.
Una mattinata all’insegna dell’emozione, dell’orgoglio e del senso di appartenenza quella vissuta dagli alunni delle classi quinte dell’Istituto comprensivo statale Montalto Uffugo Taverna-Scalo, protagonisti delle celebrazioni della Festa della Repubblica nella cornice di piazza XI Settembre a Cosenza. In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana, gli studenti hanno partecipato alla cerimonia istituzionale accanto alle autorità civili, militari e religiose del territorio, vivendo un’esperienza che li ha avvicinati concretamente ai valori della cittadinanza e della democrazia. Accanto alle istituzioni per... 🔗 Leggi su Feedpress.me
Segui gli aggiornamenti su Cosenza.
Reaction To (Festa Della Repubblica) Italys Hell March - 2024
Notizie e thread social correlati
Sport, inclusione e gentilezza: gli alunni dell’IC V. Galilei protagonisti a FirenzeLe classi quarta e quinta della scuola primaria Oberdan, appartenenti all’Istituto Comprensivo V.
Cosenza, così un commercialista e due imprenditori hanno evaso 34 milioni con una società a Montalto UffugoUn commercialista e due imprenditori sono stati sospesi a Cosenza nell'ambito di un'indagine su un'evasione fiscale di circa 82 milioni di euro.
Temi più discussi: Il messaggio del Presidente Mattarella ai Prefetti in occasione della Festa della Repubblica; 2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Napoli; Festa della Repubblica 2026; Festa della Repubblica Italiana.
Festa della Repubblica, Matarrelli: Puglia sia frontiera di pace e dialogo Il presidente del Consiglio regionale richiama i valori della Repubblica nell’80° anniversario del voto del 2 giugno 1946: La democrazia è un bene fragile che va custodito ogni giorno facebook
Oggi celebriamo la Festa della Repubblica, nata il 2 giugno di 80 anni fa dopo il referendum istituzionale che permise agli italiani di scegliere tra monarchia e repubblica. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, ma sapete quali sono i requisiti nece x.com
Rehearsals for tomorrow's Festa della Repubblica over Piazza del Popolo, Rome! reddit
I volti della Repubblica, al Quirinale la grande festa per gli 80 anni dell’Italia democraticaMusica, spettacolo e testimonianze con Roberto Bolle, Annalisa, Gianni Morandi, Paola Cortellesi e numerosi ospiti per celebrare in diretta Rai l’anniversario della Repubblica Italiana ... msn.com
2 giugno, al via le celebrazioni per la Festa della Repubblica: ecco gli eventi in programma a RomaMattarella sceglie una Festa della Repubblica più vicina ai cittadini. Dai giardini del Quirinale aperti alle persone fragili allo spettacolo in piazza con artisti, atleti e giovani: il 2 giugno celeb ... affaritaliani.it