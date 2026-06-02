Festa della Repubblica gli alunni dell’Ic Montalto Uffugo protagonisti della cerimonia a Cosenza

Notizia in breve

Durante la cerimonia della Festa della Repubblica a Cosenza, gli studenti dell’IC Montalto Uffugo hanno partecipato come protagonisti. I ragazzi hanno sfilato in piazza, accompagnati da insegnanti e autorità, e hanno eseguito un inno nazionale. La manifestazione si è svolta con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alle esibizioni e alla lettura di discorsi ufficiali. Nessun dettaglio su interventi o discorsi specifici.