Sport inclusione e gentilezza | gli alunni dell’IC V Galilei protagonisti a Firenze

Notizia in breve

Le classi quarta e quinta della scuola primaria Oberdan, appartenenti all’Istituto Comprensivo V. Galilei, hanno partecipato a un evento a Firenze dedicato a sport, inclusione e gentilezza. Durante la giornata, gli studenti hanno preso parte a attività sportive e incontri finalizzati a promuovere valori di rispetto e integrazione tra i giovani. L’iniziativa ha coinvolto diverse scuole della regione e si è svolta in un contesto di confronto e collaborazione tra studenti.