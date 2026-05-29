Sport inclusione e gentilezza | gli alunni dell’IC V Galilei protagonisti a Firenze
Le classi quarta e quinta della scuola primaria Oberdan, appartenenti all’Istituto Comprensivo V. Galilei, hanno partecipato a un evento a Firenze dedicato a sport, inclusione e gentilezza. Durante la giornata, gli studenti hanno preso parte a attività sportive e incontri finalizzati a promuovere valori di rispetto e integrazione tra i giovani. L’iniziativa ha coinvolto diverse scuole della regione e si è svolta in un contesto di confronto e collaborazione tra studenti.
Pisa 29 maggio 2026- Le classi quarta e quinta della Scuola Primaria Oberdan dell’IC V. Galilei di Pisa hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione “Tutti in Gioco – Sport, inclusione e pari opportunità”, promossa da Strabilianti in collaborazione con KPMG presso gli Assi Giglio Rosso di Firenze. L ’iniziativa, dedicata allo sport come strumento di inclusione e abbattimento delle barriere, ha coinvolto studenti, associazioni e realtà del territorio in una giornata ricca di attività, testimonianze ed esperienze educative. I bambini della scuola primaria Oberdan, prima comunità scolastica costitutrice di gentilezza, hanno preso parte... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Legalità e partecipazione: a Terranuova Bracciolini protagonisti gli studenti dell’IC Giovanni XXIIIA Terranuova Bracciolini, studenti della scuola secondaria IC Giovanni XXIII hanno partecipato a una mattinata dedicata alla legalità.
Gli studenti dell’IC “Leonardo Da Vinci” protagonisti in Sicilia al convegno “Coloriamo il nostro futuro”Gli studenti dell’IC “Leonardo Da Vinci” sono stati coinvolti in un evento in Sicilia dedicato a temi legati al futuro.
Temi più discussi: Parma, premio Costruiamo Gentilezza nello Sport a Cherubini; MUSEUM CLUB EXPERIENCE, SI CHIUDE UNA STAGIONE DI INCONTRI, INCLUSIONE E CONDIVISIONE; VIDEO | Dove vince la gentilezza: al Due Palazzi una partita di calcio che va oltre il risultato; Cuesta e il Parma, a breve nuovo summit.
## Judo, Sport e Legalità all'I.C. Anzio II! Il **25 maggio 2026**, la palestra del nostro Istituto si è trasformata in un grande tatami ricco di giochi, gentilezza e rispetto! Grazie all'iniziativa **Sport e Legalità – un valore unico da seguire**, promossa da facebook
Il premio Costruiamo gentilezza nello sport al Parma CalcioIl Parma Calcio 1913 ha ricevuto il Premio Nazionale Costruiamo Gentilezza nello Sport, un riconoscimento ideato dalla giornalista sportiva Gaia Simonetti e promosso dall'USSI Toscana (Unione Stampa ... gazzettadiparma.it
Parma, premio Costruiamo Gentilezza nello Sport a CherubiniIl Parma Calcio 1913 ha ricevuto il Premio Nazionale Costruiamo Gentilezza nello Sport, un riconoscimento ideato dalla giornalista sportiva ... sportmediaset.mediaset.it