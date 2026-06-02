Il 2 e 3 giugno si terrà un evento che ricorda la nascita della Repubblica. In un’intervista, Giovanelli Marconi ha affermato che senza la monarchia l’Italia non sarebbe mai nata. Ha sottolineato che quei giorni rappresentano un momento storico fondamentale. La celebrazione coinvolgerà diverse attività pubbliche e commemorative. La data segna il cinquantesimo anniversario della dichiarazione della Repubblica. La manifestazione si svolgerà in diverse città italiane.

Intervistato dal Giornale d'Italia, Gugliemo Giovanelli Marconi ha raccontato la storia del 2 giugno, sottolinenando l'importanza del voto delle donne e del ruolo della Monarchia In un’intervista rilasciata al Giornale d’Italia, Guglielmo Giovanelli Marconi, docente universitario dell’UniMarc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Festa della Repubblica, Giovanelli Marconi al GdI: “2-3 giugno evento storico, senza monarchia l’Italia non sarebbe mai nata”

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