Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il leader della Lega non ha partecipato alla parata ufficiale. La cerimonia si è svolta con la presenza di altre autorità e rappresentanze. La decisione di Salvini di non esserci ha suscitato commenti tra i politici e il pubblico. La festa ha visto anche altre manifestazioni e iniziative in diverse città italiane. La partecipazione alle celebrazioni varia tra le diverse forze politiche e istituzioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Roma celebra gli 80 anni della Repubblica. Le celebrazioni del 2 giugno, giornata simbolo della nascita della Repubblica Italiana, si sono concluse a Roma con i momenti più attesi della tradizione: l’esecuzione dell’ Inno di Mameli, affidata alla fanfara dei Carabinieri a cavallo, e il sorvolo delle Frecce Tricolori sui cieli della Capitale. L’edizione di quest’anno ha avuto un significato particolare, poiché ricorre l’ 80° anniversario del referendum del 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica. Con quel voto storico, il Paese decise di intraprendere il percorso della democrazia parlamentare, archiviando definitivamente l’istituzione monarchica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Festa della Repubblica, fa discutere l’assenza di Salvini alla parata del 2 giugno

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