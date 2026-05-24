Festa della Repubblica | dove vedere la parata del 2 giugno e come accreditarsi
Il 2 giugno 2026, si terrà a Roma la parata militare lungo via dei Fori Imperiali per il 80° anniversario della Repubblica Italiana. La cerimonia è prevista nel centro storico della città e coinvolge forze armate e formazioni civili. Per assistere all’evento, è necessario accreditarsi preventivamente. La parata si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza e sarà visibile anche attraverso alcune piattaforme ufficiali online.
Il 2 giugno 2026 Roma celebra il 80° anniversario della Repubblica Italiana con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali, uno degli eventi più solenni e spettacolari dell’anno. Una manifestazione che coinvolge Forze Armate, corpi civili dello Stato e migliaia di cittadini, tra romani e turisti. L’Italia compie 80 anni: la Festa della Repubblica del 2 giugno. Quest’anno la Repubblica Italiana taglia il traguardo dell’ 80esimo anniversario. La sua storia ha inizio il 2 giugno 1946 quando, grazie a un referendum a suffragio universale che vide per la prima volta la partecipazione attiva delle donne, gli italiani scelsero di lasciarsi alle spalle la monarchia per inaugurare la nuova stagione repubblicana. 🔗 Leggi su Funweek.it
Reaction to Hell March - Italian National Day Military Parade 2019 - Festa della Repubblica
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