Festa della Repubblica | dove vedere la parata del 2 giugno e come accreditarsi

Notizia in breve

Il 2 giugno 2026, si terrà a Roma la parata militare lungo via dei Fori Imperiali per il 80° anniversario della Repubblica Italiana. La cerimonia è prevista nel centro storico della città e coinvolge forze armate e formazioni civili. Per assistere all’evento, è necessario accreditarsi preventivamente. La parata si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza e sarà visibile anche attraverso alcune piattaforme ufficiali online.