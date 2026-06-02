Festa della Repubblica ecco chi ha ricevuto l' onorificenza

Da pordenonetoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In occasione della Festa della Repubblica, vengono consegnate le onorificenze ai cittadini della provincia. Le premiazioni si svolgono ogni anno per riconoscere il merito di individui e gruppi in diversi settori. I premi vengono assegnati durante cerimonie ufficiali, con una lista di destinatari pubblicata successivamente. La cerimonia coinvolge rappresentanti istituzionali e si svolge in modo formale, rispettando il protocollo previsto. Le onorificenze rappresentano un riconoscimento pubblico per i contributi ricevuti.

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Come ogni anno, in occasione della Festa della Repubblica, vengono assegnate le onorificenze al merito ai cittadini della provincia. Ecco chi sono gli insigniti nel 2026, che parteciperanno alla cerimonia formale all'auditorium Concordia il 2 giugno alle 11:00. Commendatore — Balducci Domenico —. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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