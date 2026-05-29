Si celebra l' 80esimo anniversario della Repubblica chi sono i 24 che riceveranno l' onorificenza a Palermo
Martedì 2 giugno, a Palermo, 24 persone riceveranno un’onorificenza in occasione dell’80° anniversario della Repubblica italiana. La cerimonia si svolgerà in due momenti ufficiali. La città celebra l’anniversario con questa commemorazione ufficiale. La giornata prevede interventi e riconoscimenti pubblici durante l’evento. La cerimonia si tiene nel rispetto delle normative vigenti. Nessuna informazione sui nomi dei premiati è stata comunicata.
Martedì 2 giugno, Palermo celebra l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana con una doppia cerimonia istituzionale. La giornata prenderà avvio alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto, dove il prefetto Massimo Mariani deporrà una corona commemorativa al Monumento ai Caduti. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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