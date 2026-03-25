Una tata di origine spagnola si prende cura dei figli di una famiglia reale inglese. È nota per il suo ruolo di assistente ai tre bambini, tra cui due principini e una principessina, e ha recentemente ricevuto un'onorificenza reale. La sua presenza è caratterizzata da discrezione e competenza, e il suo nome viene associato principalmente a questo incarico.

Silenziosa, discreta ed efficiente. María Teresa Turrión Borrallo è la tata di origine spagnola dei piccoli George, Charlotte e Louis. Una presenza discreta all'interno della famiglia dei Principi di Galles, che è stata recentemente premiata con una onorificenza reale. Un vero e proprio riconoscimento ufficiale per i suoi meriti. Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, la cerimonia si è svolta nella giornata di ieri, martedì 24 marzo. La Borrallo ha ricevuto la Royal Victorian Medal (Silver), un riconoscimento molto importante nel sistema britannico. Si tratta di un riconoscimento molto importante, poiché viene assegnato direttamente dal Sovrano, senza la consulenza del Governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è María Teresa Turrión Borrallo, la tata dei principini inglesi che ha ricevuto un'onorificenza reale

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