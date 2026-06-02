Festa della Repubblica Del Vecchio | Libertà e democrazia richiedono l’impegno costante di ogni cittadino

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, Luigi Del Vecchio ha sottolineato che libertà e democrazia richiedono un impegno continuo da parte di ogni cittadino.

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, Luigi Del Vecchio, Vice Presidente Provinciale dell’U.N.U.C.I. (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia), ha preso parte alle celebrazioni istituzionali che si sono svolte nella mattinata del 2 giugno, sottolineando il valore civico e simbolico della ricorrenza. Del Vecchio ha evidenziato come la cerimonia sia stata caratterizzata da momenti particolarmente significativi, tra cui l’esecuzione dell’Inno nazionale, l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro in memoria dei Caduti, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e lo srotolamento del Tricolore sulla facciata principale della Prefettura. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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