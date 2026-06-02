Festa della Repubblica Decaro ricorda Tina Anselmi | La democrazia è un bene delicato

In occasione dell’80esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana, il sindaco ha ricordato Tina Anselmi, evidenziando che la democrazia è un bene delicato. La celebrazione si è svolta con un intervento pubblico, nel quale sono state ripercorse alcune tappe fondamentali della storia repubblicana. Non sono stati annunciati altri eventi o iniziative ufficiali legate alla ricorrenza.

Ha deciso di citare Tina Anselmi per celebrare l'80esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha ricordato, sui suoi canali social, le vicende che il 2 giugno 1946 portarono alla svolta repubblicana attraverso il referendum. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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