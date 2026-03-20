Francesca Albanese sostiene che difendere l’indipendenza della magistratura sia una questione legata ai diritti fondamentali di tutti. In un intervento pubblico, ha dichiarato che si tratta di una questione di democrazia, non solo di aspetti tecnici, evidenziando l’importanza di preservare l’autonomia dei giudici in un momento di discussione politica sul tema.

“Non è una questione tecnica, è una questione di democrazia”. Con queste parole Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, interviene al Teatro Italia di Roma, durante la maratona “La Costituzione è nostra”, l’iniziativa promossa dal fronte del No al referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. La giurista collega la difesa dell’indipendenza della magistratura italiana a un principio universale che l’Italia è tenuta a rispettare in quanto Stato membro delle Nazioni Unite. “Mesi fa – esordisce Albanese – la mia collega Margaret Satterthwaite, la relatrice speciale... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Francesca Albanese: “Difendere l’indipendenza della magistratura significa proteggere i nostri diritti fondamentali”

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