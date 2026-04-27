Difendere i distributori di carburante in montagna significa difendere la tenuta delle nostre comunità

In alcune aree montane e interne dell'Emilia-Romagna, la presenza di distributori di carburante rappresenta un servizio fondamentale per residenti, attività commerciali e imprese locali. La loro tutela è al centro di un dibattito che coinvolge le istituzioni e le comunità, poiché garantire la continuità di questa fornitura permette di mantenere in vita le piccole comunità e le economie locali.