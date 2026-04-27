Difendere i distributori di carburante in montagna significa difendere la tenuta delle nostre comunità
In alcune aree montane e interne dell'Emilia-Romagna, la presenza di distributori di carburante rappresenta un servizio fondamentale per residenti, attività commerciali e imprese locali. La loro tutela è al centro di un dibattito che coinvolge le istituzioni e le comunità, poiché garantire la continuità di questa fornitura permette di mantenere in vita le piccole comunità e le economie locali.
Garantire la presenza dei distributori di carburante nelle aree montane e interne dell’Emilia-Romagna significa tutelare un servizio essenziale per cittadini, imprese e territori. È questo il senso dell’emendamento presentato dal consigliere regionale del Partito Democratico Lodovico Albasi, che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Leggi anche: "Difendere il pesto di cavallo significa difendere Parma. E difendere Parma significa difendere la nostra cultura"
Montevarchi, Commissione Pari Opportunità: “Difendere il punto nascita significa tutelare i diritti delle donne”Arezzo, 27 febbraio 2026 – Ieri mattina, a margine della conferenza stampa di presentazione del cartellone “Donne rese invisibili.
Una raccolta di contenuti
Argomenti più discussi: Truffe sui carburanti: ecco i raggiri più comuni da conoscere per difendere il portafogli; Sanità e mobilità, Albasi (PD): Garantire accessibilità ferroviaria a Fiorenzuola; Mcl Catania: Solidarietà al Santo Padre, facciamo nostre le parole dei Vescovi della nostra provincia ecclesiastica; Antimafia, ad Anzio chiusi due distributori: Territorio vulnerabile alle infiltrazioni.
«Difendere i distributori di carburante in montagna significa difendere la tenuta delle nostre comunità»Garantire la presenza dei distributori di carburante nelle aree montane e interne dell’Emilia-Romagna significa tutelare un servizio essenziale per cittadini, imprese e territori. È questo il senso de ... ilpiacenza.it
Diecimila agricoltori al Brennero per difendere il Made in Italy. Videoservizio. https://www.ladige.it/video/in-10-000-al-brennero-per-difendere-il-made-in-italy-1.4350627p=1 - facebook.com facebook
RT @RaoulRussoFDI: Difendere i confini significa garantire ordine e responsabilità. Senza regole chiare, a guadagnarci sono solo l’illegali… x.com