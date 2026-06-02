Festa della Repubblica | che valore ha il voto se rinunciamo a esercitarlo?

Durante la Festa della Repubblica, si è riflettuto sul significato del voto e sulla partecipazione democratica. In questa giornata, dedicata alla celebrazione della storia civile italiana, si evidenzia come la presenza alle urne sia un elemento centrale. Tuttavia, si registra un calo della partecipazione elettorale nel tempo, sollevando questioni sulla tenuta della democrazia. La giornata invita a considerare il ruolo del voto, anche in assenza di analisi o giudizi.

Festa della Repubblica: un richiamo al valore del voto nel giorno in cui l’Italia celebra la sua democrazia: tra memoria delle conquiste civili e il rischio di una partecipazione sempre più fragile.. La Festa della Repubblica è il giorno in cui l’Italia ricorda la scelta fondativa del 2 giugno 1946, quando milioni di cittadini (per la prima volta anche milioni di donne) affidarono alla democrazia il destino del Paese. È una ricorrenza che parla di libertà, di partecipazione, di responsabilità collettiva. Eppure, proprio mentre celebriamo quella conquista, il nostro tempo ci pone davanti a una contraddizione che non possiamo più ignorare: l’astensionismo crescente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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La Festa della Repubblica Italiana - 2 giugno | Wevius

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L’Italia più bella? Forse non è quella delle cartoline. È quella che vive nelle storie dei nonni, nei pranzi della domenica e nelle tradizioni che passano di generazione in generazione. Buona Festa della Repubblica. #2Giugno #FestaDellaRepubblica #It x.com

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