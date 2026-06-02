Festa della Repubblica Carnevali | Costituzione un patrimonio da lasciare ai nostri giovani

Durante la cerimonia della Festa della Repubblica, il Presidente della Provincia di Ancona ha sottolineato l’importanza della Costituzione come patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni. La giornata è stata dedicata alla riflessione sul ruolo dei giovani nel futuro del paese. La celebrazione ha visto la partecipazione di autorità locali e cittadini, con momenti dedicati alla memoria e alla valorizzazione dei principi fondamentali della Repubblica.

Il Presidente della Provincia di Ancona ha presenziato alla cerimonia della Festa della Repubblica sottolineando il valore della giornata soprattutto per il futuro di ragazze e ragazzi. "Questo ottantesimo anniversario della Repubblica è un momento quanto mai importante perché grazie alla scelta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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