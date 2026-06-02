Festa della Repubblica Bari celebra l' anniversario | Il vento della rinascita iniziò a soffiare dal Sud

A Bari si è celebrato l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana con una mattinata di cerimonie ufficiali. La commemorazione ha incluso discorsi e momenti di memoria, sottolineando il ruolo del Sud nel processo di rinascita nazionale. La città ha partecipato alle celebrazioni per ricordare l’importanza di quell’evento storico. L’evento si è svolto con la presenza di autorità locali e rappresentanti civili.

Una mattinata di memoria, celebrazione e solenni cerimonie ha scandito a Bari l'80esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Il 2 giugno (la data simbolo in cui, nel 1946, i cittadini italiani vennero chiamati alle urne tramite referendum istituzionale per scegliere tra. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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