Festa della Repubblica al Teatro Sociale | Como celebra il 2 Giugno tra onorificenze istituzioni e impegno civile

Da quicomo.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Teatro Sociale di Como ha ospitato oggi le celebrazioni del 79° anniversario della Repubblica Italiana, con cerimonie ufficiali che hanno visto la partecipazione di istituzioni, autorità e rappresentanti civili. Durante l’evento sono state consegnate alcune onorificenze e riconoscimenti. La giornata ha visto anche interventi pubblici e momenti di commemorazione, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle modalità specifiche della cerimonia.

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Il Teatro Sociale di Como ha ospitato oggi le celebrazioni ufficiali del 2 Giugno, nel 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Una cerimonia partecipata, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio, durante la quale sono stati ricordati i valori. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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