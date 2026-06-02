Festa della Repubblica al Teatro Sociale | Como celebra il 2 Giugno tra onorificenze istituzioni e impegno civile

Notizia in breve

Il Teatro Sociale di Como ha ospitato oggi le celebrazioni del 79° anniversario della Repubblica Italiana, con cerimonie ufficiali che hanno visto la partecipazione di istituzioni, autorità e rappresentanti civili. Durante l’evento sono state consegnate alcune onorificenze e riconoscimenti. La giornata ha visto anche interventi pubblici e momenti di commemorazione, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle modalità specifiche della cerimonia.