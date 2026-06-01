Festa della Repubblica | Firenze celebra il 2 giugno tra cerimonie memoria e cultura

Il 2 giugno 2026, Firenze celebra l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La giornata include cerimonie ufficiali e momenti dedicati alla memoria del referendum del 1946, con cui gli italiani votarono per la forma repubblicana di governo. La commemorazione si svolge tra eventi pubblici, iniziative culturali e momenti di riflessione sulla storia repubblicana.

Martedì 2 giugno 2026 Firenze celebra l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, ricordando il referendum del 2 giugno 1946 con cui gli italiani scelsero la forma repubblicana di governo. Un passaggio storico che segnò l’inizio di una nuova stagione democratica e che, per la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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