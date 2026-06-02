festa della repubblica ad ascoli protagonisti i giovani

Ascoli, 2 giugno 2026 – Le voci degli studenti hanno caratterizzato la celebrazione del 2 giugno in piazza Roma ad Ascoli Piceno, offrendo una riflessione profonda sul significato della Repubblica, della Costituzione e della pace. Nel corso della cerimonia, ragazze e ragazzi delle scuole superiori di Ascoli e San Benedetto del Tronto hanno ricordato come la democrazia sia il risultato di sacrifici e conquiste che non possono essere considerate scontate. Particolare attenzione è stata dedicata all'80° anniversario del primo voto femminile. Gli studenti hanno sottolineato il ruolo decisivo delle donne nella costruzione della Repubblica e il contributo delle Madri Costituenti, tra cui Nilde Iotti, Lina Merlin, Teresa Mattei, Angela Gotelli e Maria Federici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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