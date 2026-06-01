cento comuni protagonisti per la festa della repubblica

Notizia in breve

Circa 100 Comuni italiani stanno partecipando alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. La manifestazione è organizzata dalla Presidenza della Repubblica con il supporto di Anci, Rai e Siae. Le celebrazioni si svolgono in diverse località, con eventi pubblici e iniziative dedicate alla ricorrenza. La partecipazione coinvolge le amministrazioni comunali e la cittadinanza, che si radunano per ricordare questa ricorrenza.