Cento Comuni protagonisti per la Festa della Repubblica
Circa 100 Comuni italiani stanno partecipando alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. La manifestazione è organizzata dalla Presidenza della Repubblica con il supporto di Anci, Rai e Siae. Le celebrazioni si svolgono in diverse località, con eventi pubblici e iniziative dedicate alla ricorrenza. La partecipazione coinvolge le amministrazioni comunali e la cittadinanza, che si radunano per ricordare questa ricorrenza.
AGI - Sono circa 100 i Comuni italiani protagonisti delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica promosse dalla Presidenza della Repubblica con la collaborazione di Anci, Rai e Siae. Il 2 giugno le comunità locali si ritroveranno in piazze, teatri e luoghi simbolo per seguire su Rai 1 lo spettacolo "I volti della Repubblica" da Piazza del Quirinale. "Celebrare gli ottant'anni della nostra Repubblica significa onorare le radici profonde della nostra democrazia, radici che affondano proprio nella vita quotidiana delle nostre comunità. Come Anci, siamo orgogliosi dell'adesione straordinaria dei Comuni italiani: dai giovani a... 🔗 Leggi su Agi.it
Roma di notte - Piazza della Repubblica
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