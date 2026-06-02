Festa della Repubblica a tavola | lla ricetta della pasta tricolore dai sapori del Mediterraneo conquista anche la Sicilia

Notizia in breve

Una pasta tricolore dai colori vivaci, con pomodorini rossi, basilico verde e mozzarella bianca, è stata preparata per celebrare la Festa della Repubblica. La ricetta, che richiama i colori della bandiera italiana, è stata proposta in diverse tavole siciliane. La preparazione prevede l’utilizzo di ingredienti semplici e mediterranei, combinati in modo da creare un piatto visivamente accattivante e dal sapore fresco e genuino.