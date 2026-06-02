Festa della Repubblica a Firenze il Fiorino d' Oro alla Memoria di Bianca Bianchi
Il Comune di Firenze ha annunciato che il Fiorino d'Oro alla Memoria sarà consegnato a Bianca Bianchi in occasione della Festa della Repubblica. La cerimonia si terrà il 2 giugno 2026. La premiazione si svolgerà durante una cerimonia pubblica nella città. La decisione è stata comunicata dall'amministrazione locale.
Firenze, 2 giugno 2026 – La città di Firenze consegnerà il Fiorino d'Oro alla Memoria a Bianca Bianchi per celebrare il suo ruolo e quello di tutte le Madri Costituenti – le 21 donne elette nell’Assemblea Costituente – nell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana e nell'ottantesimo anno dal primo voto delle donne italiane. La novità è stata annunciata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro in occasione delle celebrazioni per l'80o anniversario della Repubblica, direttamente dall'Arengario di Palazzo Vecchio. https:www.lanazione.itfirenzela-festa-della-repubblica-vicchio-ricorda-la-madre-costituente-bianca-bianchi-569a48af Il primo voto delle donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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