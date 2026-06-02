Festa della Repubblica a Firenze il Fiorino d' Oro alla Memoria di Bianca Bianchi

Notizia in breve

Il Comune di Firenze ha annunciato che il Fiorino d'Oro alla Memoria sarà consegnato a Bianca Bianchi in occasione della Festa della Repubblica. La cerimonia si terrà il 2 giugno 2026. La premiazione si svolgerà durante una cerimonia pubblica nella città. La decisione è stata comunicata dall'amministrazione locale.