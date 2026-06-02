Festa della Repubblica a Cattolica ai neodiciottenni una Costituzione e un biglietto per il teatro

Notizia in breve

Ai neodiciottenni di Cattolica è stata consegnata una copia della Costituzione e un biglietto per due persone per uno spettacolo teatrale. La cerimonia si è svolta durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, che hanno coinvolto anche le donne e i giovani. La consegna si inserisce nella tradizione annuale di celebrare il 2 giugno con iniziative dedicate ai nuovi maggiorenni. La giornata ha visto anche momenti di festa e partecipazione pubblica.