Festa della Repubblica a Catania | le istituzioni e le forze armate in piazza per l’80° anniversario

Da cataniatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Catania si sono svolte oggi le celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana. Le autorità civili e militari si sono riunite in piazza, insieme a studenti e cittadini, per partecipare a eventi ufficiali e dimostrativi. La giornata ha visto la presenza di rappresentanze istituzionali e forze armate, che hanno partecipato alle cerimonie pubbliche organizzate in occasione del anniversario.

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Si sono svolte oggi anche a Catania le celebrazioni per l'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, con una serie di eventi istituzionali e dimostrativi che hanno coinvolto autorità civili, militari, studenti e cittadini.La manifestazione è iniziata con una sfilata da piazza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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