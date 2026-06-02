Festa della Repubblica a Catania | le istituzioni e le forze armate in piazza per l’80° anniversario

Notizia in breve

A Catania si sono svolte oggi le celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana. Le autorità civili e militari si sono riunite in piazza, insieme a studenti e cittadini, per partecipare a eventi ufficiali e dimostrativi. La giornata ha visto la presenza di rappresentanze istituzionali e forze armate, che hanno partecipato alle cerimonie pubbliche organizzate in occasione del anniversario.