Le celebrazioni per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana sono iniziate questa mattina a Firenze con una cerimonia in piazza della Repubblica. Durante l’evento, sono state consegnate onorificenze al merito da parte del presidente della Repubblica. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari della città. La giornata prosegue con altri eventi commemorativi in diverse location del centro storico.

FIRENZE – Le celebrazioni a Firenze per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana sono iniziate stamattina, 2 giugno 2026, con la cerimonia dell’Alzabandiera in piazza della Repubblica a cui hanno partecipato le principali autorità cittadine, civili e militari. Il corteo si è poi spostato in Piazza della Signoria, dove il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Le celebrazioni sono poi proseguite con la consegna dei diplomi agli insigniti delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Della Lunga Simone – Ispettore Antincendi dei Vigili del Fuoco della Toscana, si è distinto per competenza, precisione e senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Festa della Repubblica 2026: onorificienze al merito conferite da Mattarella. I nomi degli insigniti

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