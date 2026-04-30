Venerdì 1° maggio 2026, alle 10,00, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si terrà una cerimonia per la consegna delle Stelle al Merito del lavoro. Durante l'evento saranno premiati 68 maestri provenienti da diverse province toscane. Le onorificenze sono state conferite dal presidente della Repubblica. La cerimonia si svolge in occasione della Festa dei Lavoratori.

Sono 68 i lavoratori che si sono distinti per la qualità professionale, per i miglioramenti che hanno apportato all’attività quotidiana della propria azienda o per gli insegnamenti che hanno saputo trasmettere ai colleghi più giovani e che per questo riceveranno la “Stella al Merito del Lavoro”. Alla cerimonia interverranno il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’Assessore al Lavoro del Comune di Firenze, Dario Danti, il Console Regionale della Federazione Maestri del Lavoro, Massimo Tucci, il Presidente Regionale dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, Fiorenza Ciullini, il Vice Presidente del Gruppo Toscano Cavalieri del Lavoro, Fabrizio Bernini, il Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana del Lavoro di Firenze, Francesco Gattola.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Primo Maggio 2026: Stelle al Merito del lavoro conferite da Mattarella a 68 Maestri toscani. Ecco nomi, aziende, province

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