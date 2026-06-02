Il 2 giugno si svolge la Festa della Repubblica 2026, con la tradizionale parata che attraversa il centro della capitale. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su vari canali televisivi e piattaforme streaming. Il programma prevede anche eventi culturali, concerti e mostre aperti al pubblico, alcuni dei quali visibili anche in streaming. La giornata si concluderà con spettacoli pirotecnici e celebrazioni ufficiali in diverse città.

Il 2 giugno torna la Festa della Repubblica 2026, uno degli appuntamenti più attesi e simbolici dell’anno. Roma si prepara a vivere una giornata di celebrazioni, emozioni e orgoglio nazionale, con la tradizionale parata ai Fori Imperiali che sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Un evento che unisce istituzioni, forze armate e cittadini in un momento di grande partecipazione collettiva, capace di raccontare l’Italia attraverso i suoi simboli e la sua storia. La cerimonia inizierà con la deposizione della corona d’alloro al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica, seguita dal passaggio delle Frecce Tricolori, che coloreranno il cielo di Roma con i colori della bandiera italiana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Festa della Repubblica 2026: dove vedere la parata, il programma completo e tutte le attività in TV e streaming

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PREPARATIVI FESTA DELLA REPUBBLICA - DIETRO LE QUINTE

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