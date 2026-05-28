Per la Festa della Repubblica il 2 giugno, la Rai modifica i propri palinsesti, offrendo una programmazione speciale dall’alba fino a sera. In particolare, trasmetterà la parata militare e altri eventi in diretta televisiva, celebrando gli ottant’anni della Repubblica. La modifica riguarda tutta la giornata, con aggiornamenti e variazioni rispetto alla programmazione normale. La rete pubblica annuncia un palinsesto dedicato per l’occasione.

La Rai celebra gli ottant’anni della Repubblica e il 2 giugno, per l’occasione, rivoluziona i palinsesti, modificandoli con una programmazione tutta nuova, da mattina a sera. La programmazione Rai per il 1 giugno. A partire dal 1 giugno, sino al 2 giugno nelle piazze italiane verrà celebrata la Festa della Repubblica. Una ricorrenza ancora più sentita quest’anno in cui la Repubblica celebra i suoi ottant’anni. Una festa che coinvolgerà anche la Rai che ha scelto di utilizzare il loro realizzato per l’occasione dalla Presidenza della Repubblica. “Ci saranno alcune novità rispetto alla tradizione”, ha svelato Giovanni Grasso, consigliere per la comunicazione del presidente Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Festa della Repubblica, cambia il palinsesto Rai: dove vedere la parata del 2 giugno in tv

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