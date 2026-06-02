Festa della Repubblica 2026 a Reggio Calabria la consegna delle onorificenze | ecco i nomi
In occasione della Festa della Repubblica 2026 a Reggio Calabria, sono state consegnate le onorificenze. La prefetta ha partecipato alla cerimonia, accompagnata dal questore e dai comandanti provinciali delle forze di polizia. Durante l’evento, sono stati riconosciuti ufficiali e cittadini per il loro impegno e contributo. La cerimonia si è svolta in una sede ufficiale, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.
Ottant'anni di Repubblica. In nome di quella mission quotidiana, fatta di sacrificio, dedizione e senso del dovere, la prefetta di Reggio Calabria Clara Vaccaro, insieme al questore Paolo Sirna, ai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, generale Cesario Totaro e della Guardia di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Festa della Repubblica a Reggio Calabria: le parole del Prefetto Vaccaro
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