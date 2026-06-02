Festa della Repubblica 2026 a Reggio Calabria la consegna delle onorificenze | ecco i nomi

Notizia in breve

In occasione della Festa della Repubblica 2026 a Reggio Calabria, sono state consegnate le onorificenze. La prefetta ha partecipato alla cerimonia, accompagnata dal questore e dai comandanti provinciali delle forze di polizia. Durante l’evento, sono stati riconosciuti ufficiali e cittadini per il loro impegno e contributo. La cerimonia si è svolta in una sede ufficiale, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.