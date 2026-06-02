Festa della Repubblica 2026 a Reggio Calabria la consegna delle onorificenze | ecco i nomi

Da reggiotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In occasione della Festa della Repubblica 2026 a Reggio Calabria, sono state consegnate le onorificenze. La prefetta ha partecipato alla cerimonia, accompagnata dal questore e dai comandanti provinciali delle forze di polizia. Durante l’evento, sono stati riconosciuti ufficiali e cittadini per il loro impegno e contributo. La cerimonia si è svolta in una sede ufficiale, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ottant'anni di Repubblica. In nome di quella mission quotidiana, fatta di sacrificio, dedizione e senso del dovere, la prefetta di Reggio Calabria Clara Vaccaro, insieme al questore Paolo Sirna, ai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, generale Cesario Totaro e della Guardia di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Festa della Repubblica a Reggio Calabria: le parole del Prefetto Vaccaro

Video Festa della Repubblica a Reggio Calabria: le parole del Prefetto Vaccaro

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: 80° anniversario della Repubblica: i nomi degli insigniti delle onorificenze nel salernitano

Dall'omaggio alla Repubblica alla consegna delle onorificenze: la cerimonia in piazza CavourMartedì 2 giugno si sono svolte in piazza Cavour le celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica, organizzate dalla Prefettura di Rimini.

Temi più discussi: Festa della Repubblica 2026; Festa della Repubblica: Mattarella accoglie ai Giardini del Quirinale i più fragili; 2 giugno 2026 – Festa della Repubblica; 80° Anniversario della Repubblica, le iniziative di Palazzo Chigi.

festa della repubblica festa della repubblica 2026Cosa fare il 2 giugno a Torino: eventi, musei aperti e celebrazioni per la festa della RepubblicaDall’alzabandiera in piazza Castello ai concerti, dagli spettacoli del Polo del ’900 alle aperture straordinarie di musei e residenze reali: ... torino.repubblica.it

festa della repubblica festa della repubblica 2026Frecce Tricolori oggi 2 giugno 2026 | Diretta video Festa della Repubblica: info orari programma sorvolo RomaDiretta Frecce Tricolori oggi 2 giugno in tv Rai 1 e video streaming per la Festa della Repubblica 2026: orari sorvolo, programma parata, info e orari ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web