L' Italia celebra gli 80 anni della Repubblica Mattarella e Meloni ai Fori Imperiali corona d' alloro all' Altare della Patria

L’Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica con cerimonie ufficiali ai Fori Imperiali. Il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono presenti all’Altare della Patria, dove il presidente ha deposto una corona d’alloro in omaggio al milite ignoto. La giornata prevede anche altre celebrazioni pubbliche e commemorazioni in diverse località del paese.

E' il giorno delle celebrazioni per la festa della Repubblica, che quest'anno compie 80 anni. Il presidente Mattarella ha deposto all'Altare della Patria una corona d'alloro per l'omaggio al milite ignoto. Il Capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto con il quale ha passato in rassegna i picchetti delle forze armate e delle forze di polizia. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni e i presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Alle 10, ai Fori Imperiali, la tradizionale parata militare, con il capo dello Stato e le alte cariche dello Stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Fine anno con Mattarella: celebriamo 80 anni di Repubblica e un messaggio di unità e speranza

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