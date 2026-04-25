Oggi le cerimonie ufficiali per l’81° anniversario della Liberazione sono iniziate con la visita del Presidente della Repubblica all’Altare della Patria. Con lui, anche la Presidente del Consiglio ha partecipato alla commemorazione. La giornata prevede discorsi e momenti di riflessione presso il monumento ai caduti. La presenza delle autorità si è svolta nel rispetto delle consuete formalità istituzionali.

Con l'omaggio all'Altare della Patria del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono iniziate le celebrazioni solenni per l'81° anniversario della Liberazione. Con lui le massime cariche dello Stato: il presidente del Senato, Ignazio La Russa; il presidente della Camera, Lorenzo Fontana; la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso; il ministro della Difesa, Guido Crosetto; il capo di stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano. Terminata la cerimonia Mattarella ha salutato, oltre alle altre autorità militari presenti, i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'arma, poi ha raggiunto San Severino Marche, città scelta quest'anno per la commemorazione ufficiale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella e Meloni all'Altare della Patria per l'anniversario della Liberazione

25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria. Cerimonie e cortei nelle città italiane

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Fanpage.it. . Con l'omaggio all'Altare della Patria del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno preso il via le celebrazioni per l'81/mo anniversario della Liberazione. Ad accompagnarlo i presidenti del Senato, Ignazio La Russa; della Camera, Lor - facebook.com facebook

Oggi all’Altare della Patria con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le Alte Cariche dello Stato per celebrare doverosamente la ricorrenza del 25 aprile. x.com