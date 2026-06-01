Il 2 giugno, durante un concerto per il Corpo diplomatico in occasione della Festa della Repubblica, il presidente ha affermato che l’Italia sostiene un nuovo ordine multilaterale. Ha sottolineato che la forza della legge deve prevalere sulle armi. Le sue parole hanno evidenziato un impegno verso la cooperazione internazionale, la pace e il rispetto dei principi multilaterali.

Nel messaggio pronunciato in occasione del concerto offerto al Corpo diplomatico per la Festa della Repubblica, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tracciato una visione dell’Italia profondamente ancorata ai valori della cooperazione internazionale, della pace e del multilateralismo. A ottant’anni dalla nascita della Repubblica, il Capo dello Stato ha ricordato il lungo percorso che ha riportato il Paese al centro della comunità internazionale dopo le devastazioni della Seconda guerra mondiale, sottolineando il ruolo decisivo svolto dalla diplomazia italiana. «Ottant’anni fa la diplomazia fu basilare nell’indirizzare progressivamente gli orientamenti degli Stati a favore di un pieno e proficuo inserimento dell’Italia repubblicana nel consesso internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - 2 Giugno, Mattarella rilancia l’Italia nel nuovo ordine multilaterale: “La forza della legge prevalga sulle armi”

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