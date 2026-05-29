Il 2 giugno si svolgono le celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica con cerimonie tra Benevento e Fortore. Durante l’evento, vengono consegnate alcune onorificenze, anche se i dettagli sui premi non sono specificati. La giornata prevede iniziative istituzionali e commemorative, con partecipazione di rappresentanti locali e cittadini. Le celebrazioni si svolgono in un clima di rispetto e ricordo, senza ulteriori interventi pubblici o discorsi ufficiali annunciati.

In occasione dell’80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, lunedì 2 giugno si terranno a Benevento e nel Fortore le celebrazioni istituzionali promosse dalla Prefettura di Benevento. Nel corso della serata, la Villa sarà animata dagli studenti degli istituti superiori della provincia di Benevento con esposizioni artistiche e performance musicali, oltre all’esibizione del coro dell’UNICEF. Le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono state conferite dal Sergio Mattarella con decreto del 27 dicembre 2025 ai nove cittadini della provincia di Benevento di seguito indicati. Comunicato Stampa Cresce l’allarme tra cittadini e agricoltori per la presenza di fauna selvatica nei. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sannio, il 2 Giugno le celebrazioni per la Festa della Repubblica

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