ferrari accende la luce

La Ferrari Luce, la prima vettura elettrica della casa, ha suscitato immediatamente grande attenzione dopo la sua presentazione, avvenuta meno di una settimana fa. Tuttavia, il modello non ha soddisfatto le aspettative, lasciando molti con una sensazione di delusione. La vettura, definita il caso dell’anno, ha già generato numerose discussioni nel mondo dell’automotive. La casa automobilistica non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla ricezione del nuovo modello.

Presentata da meno di una settimana è già divenuta il caso dell'anno. La nuova Ferrari Luce, grande attesa del catalogo di Maranello, prima elettrica della casa, ha lasciato tutti con un palmo di naso. Evidente la volontà di andare, dal punto di vista estetico, in una direzione opposta al passato e alla storia del Cavallino Rampante, cosa che non è andata giù ai puristi Ferrari. Ma andiamo per gradi, perché già la scelta di rinunciare a quel rombo pieno, che solo i cilindri di Maranello sanno erogare, è quanto meno discutibile. Però chiaro che, se decidi di entrare nel panorama elettrico, soprattutto in quel segmento top lusso che sono le supersportive, poi devi immaginare che la gente, gli appassionati e gli addetti ai lavori, si aspettino qualcosa di esageratamente fico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Ferrari LUCE: Il Futuro Accende il Sogno

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