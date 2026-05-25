ferrari accende la luce elettrica

È stata presentata a Roma la prima Ferrari elettrica, con il debutto avvenuto sotto la Vela di Calatrava, vicino alla Città dello Sport. La vettura rappresenta il primo modello 100% elettrico del marchio, annunciato ufficialmente in una cerimonia pubblica. La presentazione ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori e appassionati, che hanno potuto ammirare il nuovo veicolo in esposizione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli tecnici o sulla produzione.

E Luce fu! Eccola l'attesissima prima Ferrari elettrica che il mondo intero aspettava e che è stata appena presenta a nella Capitale all'ombra della Vela di Calatrava proprio dove nasce la Città dello Sport. Di Roma. E qui, tra incredulità, stupore e applausi sono stati i tolti i veli alla nuova creatura che lascerà il segno nella storia del cavallino ma non solo. Perché se Ferrari voleva “rompere” con il passato, o comunque dare una volta in vista della nuova tecnologia a impatto zero, con questo modello lo ha fatto eccome. Toglietevi dalla testa la classica vettura del Cavallino Rampante, sportivissima, tutta stretta e spigoli, due posti “risicati” e al massimo uno strapuntino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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FERRARI ELÉTRICA

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