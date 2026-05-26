Ferrari accende la prima elettrica Luce in vendita a 550mila euro Elkann | Parte nuovo capitolo

Da ilgiornale.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ferrari ha presentato ufficialmente Luce, la prima vettura elettrica della casa, dotata di cinque posti e mai realizzata prima a Maranello. La vettura è in vendita a circa 550 mila euro. L’evento si è svolto a Roma, con oltre 200 giornalisti presenti. Il presidente della casa automobilistica ha definito l’evento come l’inizio di un nuovo capitolo per l’azienda.

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Ferrari Luce, la prima auto elettrica e anche con 5 posti mai prodotta a Maranello, è stata presentata in pompa magna a Roma: invitati all'anteprima oltre 200 giornalisti e 1.600 clienti da tutto il mondo. Il lancio è avvenuto, non a caso, all'interno della avveniristica Vela di Calatrava: un richiamo, non passato inosservato, a Ferrari Hypersail, il monoscafo per la navigazione oceanica. Luce si distingue per l'esclusività e la sportività, ma si presenta con uno stile che stacca dalla gamma (da Purosangue riprende l'apertura delle 4 portiere ad armadio) e per il quale occorrerà farci l'occhio. Si può definire una sorta di supercar familiare, visto l'ampio spazio interno e i 5 posti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Ferrari LUCE: ecco gli INTERNI della prima Elettrica di Maranello

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