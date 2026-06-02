Una perturbazione sta attraversando la provincia, con raffiche di vento che raggiungono i 90 kmh. A Cento si registrano allagamenti in diverse zone, mentre i temporali si stanno spostando verso altri comuni vicini. Le raffiche più intense potrebbero interessare nelle prossime ore alcune aree periferiche, con rischio di ulteriori danni e allagamenti. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle forze di protezione civile.

? Punti chiave Dove si sta spostando esattamente il fronte temporalesco ora?. Quali comuni rischiano raffiche di vento improvvise nei prossimi minuti?. Come influenzeranno i 75mm di pioggia la viabilità locale?. Quali misure di sicurezza devono adottare chi si trova ai lidi?.? In Breve Massima pioggia a Medelana con 75mm registrati dai pluviometri.. Migliarino e San Martino segnano rispettivamente 62mm e 47mm.. Albero caduto sul Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi all'altezza dello svincolo Cona.. Vento a Voghenza raggiunge i 90kmh durante il nubifragio.. Violenti temporali colpiscono il Ferrarese: raffiche a 90kmh e allagamenti a Cento. Il fronte temporalesco ha investito il territorio ferrarese martedì 02 giugno 2026, portando piogge intense e raffiche di vento molto forti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrarese sotto assedio: raffiche a 90km/h e allagamenti a Cento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calabria sotto assedio: crolli, allagamenti e 80 evacuatiLa Calabria sta vivendo una fase di emergenza a causa di intense piogge che hanno provocato crolli, allagamenti e costretto all’evacuazione di circa...

Cento, scuola sotto assedio: 21mila euro per fermare il vandalismoA Cento, l’Istituto tecnico Bassi-Burgatti sta vivendo un periodo di danneggiamenti ripetuti lungo il suo perimetro, che separa la scuola dal...