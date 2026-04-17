A Cento, l’Istituto tecnico Bassi-Burgatti sta vivendo un periodo di danneggiamenti ripetuti lungo il suo perimetro, che separa la scuola dal giardino del Gigante. Le autorità locali hanno speso circa 21.000 euro per mettere in sicurezza l’area e contrastare il vandalismo che si verifica sistematicamente. La situazione ha richiesto interventi continui per tutelare l'edificio e le proprietà scolastiche.

Un ciclo di danneggiamenti sistematici sta colpendo il perimetro che separa l’Istituto tecnico Bassi-Burgatti dal giardino del Gigante a Cento, costringendo le autorità locali a un impegno costante e oneroso per proteggere l’area scolastica. La Provincia è intervenuta con misure straordinarie dopo che i ripetuti atti vandalici hanno reso necessario un intervento strutturale per prevenire intrusioni non autorizzate nell’istituto situato in via Rigone. La gestione della sicurezza attorno alla scuola ha richiesto un investimento diretto di circa 21mila euro dal bilancio provinciale, una cifra destinata all’incarico di una ditta esterna per la posa di cordoli in cemento e reti metalliche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cento, scuola sotto assedio: 21mila euro per fermare il vandalismo

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