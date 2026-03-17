La Calabria sta vivendo una fase di emergenza a causa di intense piogge che hanno provocato crolli, allagamenti e costretto all’evacuazione di circa ottanta persone. Strade interrotte, case allagate e infrastrutture danneggiate sono i principali effetti di questa condizione di criticità, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione e a intervenire dove necessario.

La Calabria si trova stretta in una morsa di piogge incessanti che hanno trasformato il territorio in un campo di battaglia contro l’acqua e il fango. Mentre a Capistrano un crollo parziale nell’atrio di una scuola ha sfiorato la tragedia, a Taormina un palazzo disabitato è crollato nei pressi di Porta Messina senza causare feriti. L’urgenza del momento imponeva azioni rapide: 80 residenti di Crosia sono stati evacuati dopo che le fiumare Trionto e Fiumarella hanno rotto gli argini, mentre sulla Strada Statale 106 il traffico è paralizzato dall’allagamento nel tratto di Corigliano Rossano. Vigili del fuoco stanno operando su strade provinciali interrotte da smottamenti e colate di fango tra Gerocarne e Monterosso Calabro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria sotto assedio: crolli, allagamenti e 80 evacuati

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